Vídeos 19/03/2022 08:27 www.metropoles.com A inconfidência de Michelle Bolsonaro aos policiais rodoviários Michelle Bolsonaro fez uma inconfidência na última quinta-feira (17/3) a policiais rodoviários federais. Depois de defender que as mulheres da corporação peçam forças a Deus para combaterem o crime e cuidarem da família, a primeira-dama contou uma reação inusitada de Jair Bolsonaro ao vê-la com a farda da instituição. “Estou muito honrada de vestir essa farda. Estou me sentindo, tá? Fiquei muito nervosa quando eu comecei a colocar, tive que ligar para a Fabrícia para saber como fechava o cinto. Meu marido ainda falou assim: ‘Olha, você tá…’. Não posso falar o que ele falou, tá?”, disse Michelle Bolsonaro, rindo, no evento “1º encontro de mulheres PRFs”, organizado pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (Fenaprf). A primeira-dama vestiu um uniforme completo da PRF, que incluía seu nome. No discurso, Michelle Bolsonaro declarou também que as policiais rodoviárias são “mulheres de fé” e devem apelar a Deus em momentos de “desânimo” no trabalho. “Sou grata por vocês serem mulheres de amor, de fé, e não desistirem. Esse momento do desânimo, da desesperança, chega para qualquer um. Se chegar esse momento, bater à porta de vocês, que vocês olhem para o alto, peçam forças para Deus, para que continuem nessa missão de combater o crime, cuidar de vidas e de nossas famílias”.

Voltar + Vídeos