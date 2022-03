Vídeos 21/03/2022 10:28 MT - Vereador saca arma para colega em discussão no plenário; veja o vídeo Sessão plenária da Câmara Municipal de Querência (945 km ao Nordeste de Cuiabá) foi encerrada na manhã desta segunda-feira (21), após o vereador Neiriberto Erthal, do PSC, sacar uma arma de fogo em direção ao colega Edimar Batista (PDT), durante uma discussão. De acordo com as informações, Neiriberto, que é sargento da Polícia Militar e também professor, estava discutindo sobre o aumento de cadeias no legislativo da cidade, que hoje conta com 9 vereadores. O projeto prevê a criação de mais duas vagas, totalizando 11. Além disso, estava em pauta a criação do 13º salário e das férias para os parlamentares municipais. Porém, a discussão ganhou forma e tomou rumo pessoal. Segundos antes de puxar a arma de fogo para o colega, chegou a declarar que “o trabalho aqui é bem feito, e bem organizado”. Em seguida, se levanta da cadeira e parte para cima do vereador, dizendo “vossa excelência seja homem e assuma que recebeu doação”, sendo vaiado por vários populares que participavam da sessão. As imagens da TV Câmara não acompanharam a situação e ficaram paradas apenas onde ele estava sentado. Equipe da PM que estava no plenário conseguiu controlar a situação e a sessão foi encerrada. Reportagem do procurou a assessoria de imprensa da Câmara, que afirmou que vai divulgar nota ainda nesta segunda.

