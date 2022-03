Vídeos 22/03/2022 14:35 Igor Guilherme | Estadão Mato Grosso Novo vídeo revela motivo que levou vereador a sacar arma contra colega em plenário A briga entre os vereadores Professor Neiriberto (PSC) e Edmar Batista (PDT) já viralizou por causa do momento em que Neiriberto saca uma arma e aponta para o seu colega na manhã de segunda-feira (21). Um novo vídeo, registrado por uma câmera de segurança do Parlamento de Querência, mostra detalhes da confusão. Nas imagens, é possível ver que outras pessoas acompanhavam a discussão entre os vereadores. Também mostra o momento em que os dois trocam socos e Neiriberto cai no chão, sendo chutado por Edmar. Após alguns instantes, as mesmas pessoas que acompanhavam a confusão saem correndo ao ver que Neiriberto sacou uma arma e aponta a esmo, tentando mirar na direção de Edmar, que se esconde atrás de uma mesa junto a um policial. Neiriberto é detido por outro agente, que consegue fazer ele guardar a arma e se retirar do plenário. O estopim para a confusão foi o debate de projetos que preveem o aumento de cadeiras para próxima legislatura, de nove para 11, e a concessão de férias e décimo terceiro salário aos Agentes Políticos Municipais. Veja:

Voltar + Vídeos