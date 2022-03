Uma jaguatirica foi encontrada em um sítio na 8ª Agrovila de Terra Nova do Norte, na manhã desta terça (22). Segundo as informações, o animal estava atacando as galinhas da região. Com receio, o morador do sítio acionou a equipe de resgate.



Após a solicitação do morador, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) solicitou o resgate do animal silvestre para o Corpo de Bombeiros Militar, por volta das 12h. No local, foi feita uma armadilha para capturar a jaguatirica, que não apresentou nenhum sinal de ferimento.



O animal foi transportado para a reserva ambiental da Pequena Central Hidrelétrica Braço Norte III, e logo foi solto em seu habitat natural.