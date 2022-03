Vídeos 24/03/2022 14:12 noticias.uol.com.br Vídeo flagra explosão de celular durante conserto no Ceará; veja o momento Câmeras de segurança de uma assistência técnica de celulares flagraram o momento no qual a bateria de um aparelho explode durante o conserto na cidade de Sobral, no Ceará. No vídeo, registrado na última segunda-feira (21), é possível ver o proprietário da loja, Manoel Jerônimo Lira, conversando com a esposa enquanto aquece a bateria de um aparelho. Em alguns segundos, a bateria explode e o celular pega fogo, atingindo o braço direito do homem. "Eu já estava encerrando o expediente quando chegou um cliente para trocar a bateria. Fui fazer o serviço e acabou acontecendo o que aconteceu", explicou Manoel em conversa com o UOL. Manoel explicou que o procedimento que ele fazia no momento da explosão servia para descolar a tela do celular, única forma de "acessar" a bateria do aparelho, que seria trocada. Ele não tinha sido avisado pelo dono do aparelho que a bateria original já tinha sido retirada anteriormente e trocada por uma similar. Segundo o técnico, algumas baterias similares superaquecem com facilidade, o que facilita explosões. O técnico foi até o hospital com queimaduras de primeiro grau no braço direito e a esposa dele, que está grávida, também foi ao médico para conferir se o susto tinha causado danos ao feto. Todos passam bem. O aparelho que estava em conserto ficou destruído, mas Manoel não teve qualquer despesa financeira com o dono do celular. "O cliente já tinha mexido no celular e foi consciente. Ele falou que sabia que o erro era dele e pediu que eu encontrasse um aparelho igual para ele comprar", explicou.

