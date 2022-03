Vídeos 26/03/2022 08:07 www.metropoles.com Vídeo: homem é filmado invadindo casa para cheirar e usar calcinhas Um homem foi preso pela Polícia Civil do Pará na manhã desta sexta-feira (25/3) acusado de invadir casas. Porém, o motivo que levava o morador de Prainha a cometer o crime chamou atenção: ele adentrava as residências para cheiras e experimentar calcinhas, se masturbando enquanto usava as peças. As informações são do G1. Apesar de ter sido apresentado na delegacia apenas esta semana, o proprietário da residência, Nicodemos Carvalho dos Santos, afirma que a prática já acontece há mais de 10 anos. A casa fica localizada na comunidade Boa Vista do Cuçari, na zona rural do município. Quem se perguntou o porquê da família de Nicodemos não ter feito algo antes, saiba que que eles já tiveram de se mudar ao menos três vezes em decorrência da prática lasciva do acusado. “Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer”, afirmou Nicodemos. Câmeras de segurança flagraram o ato. As imagens mostram o homem tirando uma calcinha do varal e cheirando a roupa íntima. Depois, ele surge usando a peça, arrumando-a nas nádegas. Ele foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.

