Passageiros de um avião da Latam viveram momentos de tensão após o anúncio de que o voo teria que realizar uma manobra de emergência no Aeroporto José María Córdova, em Medellín, por uma falha no trem de pouso. O caso ocorreu na quarta-feira (29), no mesmo terminal aéreo onde ocorreu a tragédia da Chapecoense, 2016.