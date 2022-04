Vídeos 04/04/2022 11:49 Gazeta Digital MT - Briga por música do Mamonas Assassinas termina em facada; veja o vídeo Vídeo mostra o momento em que um cliente esfaqueia o dono de uma choperia, no Centro de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá), na última quinta-feira (30). O crime aconteceu após o agressor ficar descontente com o fato da cantora, que se apresentava no bar, não saber cantar nenhuma música da banda Mamonas Assassinas. O crime foi registrado por volta das 21h30 e já tinha sido noticiado pela imprensa. Nesta segunda-feira (4), as imagens do episódio foram divulgadas pelo site JK Notícias, da cidade. E possível ver o momento em que o suspeito, que já foi identificado, parte para cima do empresário com uma faca. Ele tenta se defender e conta com a ajuda de funcionários. Consta que no dia do crime, o agressor estava no bar, fazendo o consumo de bebidas alcóolicas e assistindo ao show de uma cantora ao vivo. Ele pediu para ela cantar uma musica da já extinta banda Mamonas Assassinas, mas ela afirmou que não sabia. Agressão e homofobia Debochado, ele começou a fazer ameaças à artista, dizendo que ela não cantava nada. Além disso, disse que ela era uma ‘lésbica idiota’, dando socos na mesa do bar e xingando a cantora. A dona do bar pediu para o cliente se acalmar, momento em que ele ficou exaltado e a emaçou. O marido dela, também dono do local, tentou intervir e o homem ficou mais agressivo, questionando se eles queriam expulsá-los de lá. O suspeito deixou o bar, mas voltou com duas facas em punhos. Em seguida, foi para cima da vítima, que foi golpeado na altura do peito, caindo no chão. Funcionários entraram na confusão e usaram até uma mesa para se defender. No meio da briga, o agressor entrou em uma Hilux e fugiu por rumo ignorado. Vítima foi levada para o Hospital 13 de Maio onde ficou em observação.

Voltar + Vídeos