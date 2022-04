Vídeos 05/04/2022 10:11 Reporter MT Homem passa mal e morre após comer bombom em VG; família aponta envenenamento A vítima chegou em casa suando frio e disse à esposa que havia comido um bombom envenenado A Polícia Judiciária Civil investiga um suposto caso de envenenamento de um rapaz, de 24 anos, que morreu no último sábado (02), após comer um bombom, em Várzea Grande. A família da vítima disse que ele chegou em casa passando mal e contou que havia comido um bombom envenenado. Em entrevista ao programa Cadeia Neles, da TV Vila Real, a esposa do rapaz contou que ele chegou em casa no bairro Jardim Glória, na sexta-feira (01), suando e tremendo muito, afirmando que teria sido envenenado. "Ele chegou pedindo socorro e disse com muita clareza que tinha sido envenenado", relatou. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro, mas não resistiu e veio a óbito. Ainda conforme a mulher, ele afirmou que tinha comido um bombom envenenado, mas não disse quem teria lhe dado o doce. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia, que apontaram a real causa da morte. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o caso.

