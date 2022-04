Vídeos 08/04/2022 12:08 Câmera flagra acidente fatal entre Corolla e Etios em AV. de VG Uma câmera de segurança flagrou a colisão entre um Corolla e um Toyota Etios, na manhã desta sexta-feira (8), em Várzea Grande. Duas pessoas morreram no acidente e outras duas ficaram feridas, incluído uma criança. Nas imagens, é possível ver a violência da batida provocada pelo motorista do Corolla ao invadir a pista contrária. Antes de atingir o Etios, o veículo quase acerta outro carro que seguia na mesma direção. Conforme a Guarda Municipal, uma das vítimas foi uma mulher que andava na calçada e estava com uma criança. Ao perceber que seria atingida, a mulher jogou a criança de lado, salvando a vida da menor. Os dois veículos acertaram a mulher e ela morreu ainda no local. A outra vítima fatal foi o motorista do Etios, que também morreu no local. A criança que estava com a mulher e o passageiro do Etios foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande. A suspeita é de que o motorista do Corolla estava alcoolizado, mas ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito e o caso será investigado pela Polícia Civil. Veja:

Voltar + Vídeos