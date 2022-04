Vídeos 10/04/2022 09:56 Porta de ambulância quebra e dois pacientes ficam presos no veículo; veja A porta de uma ambulância quebrou e dois pacientes ficaram presos dentro do veículo. Eles eram transferidos para outra unidade de saúde em Fortaleza (CE). Uma pessoa teve que entrar pela janela para conseguir abrir o compartimento. De acordo com o hospital, o carro sofreu uma colisão.

Voltar + Vídeos