Vídeos 11/04/2022 15:42 Redação I Nativa News Sinop: Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor do roubo de um caminhão carregado de soja Um dos autores do roubo de um caminhão carregado de soja, cometido em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. O suspeito teve o mandado de prisão decretado pela Justiça, após investigação da Derf de Sinop para esclarecer o crime ocorrido no dia 18 de março deste ano, em uma estrada na zona rural, nas proximidades do Rio Teles Pires. Conforme apurado, o condutor do veículo foi rendido pelos suspeitos que tinham como interesse a carga de soja que era transportada. O motorista teve suas mãos amarradas e foi mantido em cárcere, dentro da cabine do caminhão. Ao se aproximar de uma rotatória, a vítima percebeu que o caminhão reduziria a velocidade para fazer a manobra, momento em que pulou do veículo em movimento para fugir. A vítima conseguiu pedir ajuda para populares que estavam próximo. Com a queda a vítima quebrou um dos pés, sendo socorrida para atendimento médico. Já o caminhão foi abandonado alguns quilômetros a frente do local. Durante as diligências os policiais civis conseguiram identificar os indivíduos envolvidos no roubo, os quais tiveram os mandados de prisões por roubo e associação criminosa, representados pela Polícia Civil e deferidos pelo Poder Judiciário. Diante das ordens decretadas, a equipe da Derf de Sinop efetuou a prisão de um dos investigados. Em cumprimento a prisão, ele foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os outros autores do crime.

