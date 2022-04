Durante o intervalo de um jogo do Campeonato Estadual Capixaba, o técnico do Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, deu uma cabeçada na assistente de arbitragem Marcielly Netto. O técnico negou as agressões, mesmo com as imagens flagrantes, e ainda disse que a árbitra estava se aproveitando por ser mulher. Marcielly fez boletim de ocorrência e o time Desportiva Ferroviária demitiu o técnico.