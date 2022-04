Vídeos 14/04/2022 11:34 Policiais socorrem Criança desacordada e sem respirar em MT Uma criança, 4 anos, foi salva de um engasgamento por policiais militares, no bairro São João Del Rey, em Cuiabá, na tarde desta quarta-feira, 13 de abril. A criança foi encaminhada em uma viatura para a Unidade de Pronto Atendimento Pascoal Ramos (UPA). Por volta das 14h, os policiais foram procurados por uma família que estava com uma criança no colo, desacordada e, aparentemente, sem respiração. De imediato, a equipe da Polícia Militar realizou a manobra de Heimlich, mas a criança não apresentava reação. Diante da situação, os policiais colocaram a criança na viatura e continuaram fazendo os movimentos de primeiros socorros utilizados para situações de engasgo. Quando a criança já na UPA, voltou a respirar.

Segundo os policiais, a criança teve uma suspeita de convulsão. No hospital, a menina recebeu atendimento médico e apresentou um quadro de saúde estável e fora de risco de morte.

