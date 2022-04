No vídeo, é possível ver o momento em que o infrator que conduzia a caminhonete atropela um policial, enquanto os militares armavam um cerco na BR-364 para tentar parar os criminosos. De acordo com o boletim de ocorrências, a caminhonete chegou a atingir a perna do militar, que teve uma fratura em um dos dedos do pé direito.