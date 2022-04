Uma loja de roupas foi alvo de um assaltante na tarde desta segunda-feira, em Colíder. Vídeos da câmera de segurança mostraram toda a ação do bandido. Ele entrou na loja, localizada na avenida Tancredo Neves, por volta de meio dia. Ficou olhando algumas roupas e quando viu que a vendedora estava sozinha no caixa, se aproximou, agarrou o braço dela e a ameaçou com uma faca.

Assustada, ela entregou cerca de R$200 que tinha no caixa e o ladrão fugiu, a pé. A Polícia Militar foi acionada e está no encalço do suspeito.