Vídeos 19/04/2022 08:36 “Se ganhar, continuo fazendo filmes”, questiona "Tigresa " Ester Caroline Peralta, a “Tigresa Vip”, vem pavimentando seu caminho na política, e já esta até consultando sua “base” para saber os rumos a serem tomados numa eventual vitória nas eleições de 2022. Recém-filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), a Tigresa – nome artístico de uma das mais famosas atrizes de filmes adultos do país -, publicou um vídeo no fim do mês de março perguntando aos fãs e apoiadores se ela deveria continuar na "indústria pornô" no caso de uma vitória nas urnas. “Eu to pensando em entrar viu. Você que tá aí assistindo: que você acha? Acha que eu devo entrar para a política, ou não? Hum? E se eu entrar e ganhar, vocês querem que eu continue fazendo os vídeos, ou não?”, questiona. No vídeo, a pré-candidata ao cargo de deputada estadual revela que nos grupos de whatsapp utilizados para divulgação de seu trabalho – fotos e vídeos pornográficos caseiros, em sua maioria -, “sempre participa” de debates políticos. "Tigresa" também contou que possui um candidato a presidência de sua preferência, sem revelar seu nome, dizendo apenas que “presidente bom é aquele que faz os projetos bons e ajuda quem precisa mais”. “Todo mundo sabe que eu tenho a minha preferência, né? Nem precisa nem falar aqui, seus bobinhos!”, começa ela dando uma “piscadinha” com o olho, e continua. “Quem já é rico não precisa de ajuda, ele já tem dinheiro. Tem que ajudar os pobres, os necessitados. Se o presidente estiver ajudando, e estiver ajudando quem necessita, então o presidente é bom, desde que ajude quem precisa”. No evento em que confirmou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, ela afirmou que um dos seus projetos é a eleição do ex-presidente Lula. Natural de Alta Floresta (800 KM de Cuiabá), Tigresa iniciou sua trajetória na mídia em 2015, quando fazia protestos por melhorias em rodovias da região norte de Mato Grosso completamente nua, com apenas 17 anos de idade. Com mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal no Youtube, Tigresa posta vídeos com temas variados – de passeios a jet ski até limpando lambari (inclusive revelando a forma como pagou pelo peixe de água doce).

