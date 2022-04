Vídeos 22/04/2022 16:56 Thiago Andrade e Lian Lucas, g1 MT e Centro América FM Prefeito de Itaúba briga na rua com morador, leva 'mata-leão' e é arrastado por desconhecido que tentava separá-los Antônio Ferreira Oliveira Neto disse que briga se deu após morador enviar mensagens ofensivas contra ele pelo WhatsApp por causa de vaga para participar de rodeio na cidade. O prefeito de Itaúba, a 599 km de Cuiabá, Antônio Ferreira Oliveira Neto (PDT), mais conhecido como Toninho Tijolinho, brigou na rua com outro homem nessa quinta-feira (21) e a cena foi filmada por uma testemunha. A discussão começou porque um morador estava insistindo com ele por uma vaga para participar do rodeio, na festa de exposição da cidade, que acontece no mês que vem. A briga foi em frente a um bar na Avenida Aeroporto. Toninho foi imobilizado por um golpe 'mata-leão' e arrastado na rua pela testemunha, que interveio na situação. Ele disse que conhece a família do rapaz com quem ele teve a discussão. O prefeito alega que ele estava enviando mensagens ofensivas em grupos de WhatsApp, depois que teve o pedido para participar do rodeio negado por falta de vaga. As imagens mostram o prefeito brigando no chão com esse rapaz. Em seguida, moradores se aproximam e tentam separá-los. A briga só termina quando o prefeito recebe um golpe de 'mata-leão' de um desconhecido, segundo o próprio prefeito. Nesta sexta-feira (22), o prefeito gravou um vídeo comentando o caso e também registrou um boletim de ocorrência. Ele pede desculpas pela briga e reconhece que errou. Toninho afirmou que foi provocado pelo rapaz que é peão de rodeio. "Não faço isso, sou uma pessoa que todo mundo conhece, mas infelizmente aconteceu, só tenho a pedir desculpas à toda a sociedade de Itaúba", disse. O prefeito argumenta que o município possui muitas qualidades e que ele não gostaria que fosse prejudicado por um erro do gestor municipal. "Assumo esse erro de ter entrado nessa discussão, nesta briga infelizmente por causa de coisa banal", disse no vídeo.

