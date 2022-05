Vídeos 03/05/2022 06:52 Repórter MT “NASCEU DE NOVO” Imagens impressionantes: motociclista é atingido por carro, gira no ar e sai andando em MT O homem teve ferimentos no pé e passa bem. Condutora do carro não se feriu. Câmera de segurança flagrou o momento em que um motociclista é atingido por um carro, arremessado ao ar, cai no canteiro e sai andando normalmente, em um cruzamento de Tapurah (433 km de Cuiabá). O acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (02). No vídeo é possível ver os dois veículos, um Ford Fiesta branco e a moto da vítima, uma Honda Titan. O carro está transitando pela Avenida das Flores e a moto pela Avenida Rio Grande do Sul, quando vão passar por uma rotatória. Nenhum dos dois veículos para e acaba acontecendo a colisão. Com o impacto, o motociclista “voa”, é arremessado por alguns metros, cai no canteiro e sai andando normalmente. Ele teve ferimentos no pé, mas passa bem. Já o carro bate fortemente contra a parede de uma sorveteria e ficou com a frente completamente destruída. A motorista do veículo também não teve ferimentos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

