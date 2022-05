Vídeos 04/05/2022 16:44 Impressionante | Caminhão perde controle na curva, bate em paredão e cai no Portão do Inferno O motorista Daniel Francisco Sales, 65 anos, foi resgatado de helicóptero por uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) na tarde desta quarta-feira (4). O idoso sofreu um acidente no Portão do Inferno na MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. Segundo a Polícia Militar, o resgate foi feito por volta das 16h, enquanto o acidente ocorreu às 11h45. Após cair do desfiladeiro com o caminhão que pilotava, o motorista fraturou uma das pernas. Ainda conforme os militares, as duas pistas da rodovia foram liberadas. As pistas estavam paradas enquanto os agentes atuavam no resgate do motorista e retirada do veículo do precipício.

