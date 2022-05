Vídeos 10/05/2022 17:08 Céu fica completamente vermelho e assusta moradores de cidade na China Um fenômeno raro deixou o céu da cidade de Zhoushan, na China, totalmente vermelho na noite de segunda-feira, 9, e assuntou os moradores, fazendo com que os locais saíssem de suas casas para ver o que estava acontecendo. O ocorrido tomou dimensão rapidamente, tanto que ficou entre os assuntos mais comentados na rede social chinesa Weibo, que tem funções semelhantes a do Twitter, e atingiu 150 milhões de visualizações. De acordo com a equipe do Departamento Meteorológico de Zhoushan, em entrevista ao jornal The Global Times, trata-se de um fenômeno de refração causado pelas condições climáticas na região. No momento em que o fato aconteceu, estava chovendo e chuviscando na cidade, o que pode ter causado o reflexo da luz nas nuvens de baixo nível. Segundo a equipe, quando há mais água na atmosfera, ocorre a formação de aerossóis que refratam e dispersam a luz das embarcações.

