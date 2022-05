Vídeos 11/05/2022 16:40 www.metropoles.com Caminhoneiro tenta furtar milho, é humilhado e caso repercute; veja Goiânia – Em vídeo divulgado nas redes sociais, o gerente de uma fazenda chamou de “ladrão” um caminhoneiro que parou o veículo e pegou cerca de 20 espigas de milho na lavoura, às margens de uma rodovia que corta o município de Cabeceiras, no nordeste de Goiás, a 339 km da capital. Com sotaque sulista, Fernando Rosbach aproveitou o episódio para atacar o que ele chamou de “goianada”. O gerente gravou a situação no momento em que o caminhoneiro já carregava as espigas de milho nos braços. “Eu vou procurar na internet quem é o dono desta empresa. Aqui o motorista ladrão, roubando meu milho. Parabéns, cara, você acaba de ser notificado como ladrão”, disse o gerente da Fazenda Bianco. Veja o vídeo: Em seguida, o caminhoneiro perguntou se poderia deixar as espigas onde estava, mas Fernando ordenou que fossem deixadas na caminhonete. “Põe lá dentro da caminhonete. Vou passar para polícia”, afirmou o gerente. “Roubando milho” “Vou mostrar como faz agora essa goianada roubando milho, não tem vergonha na cara, não tem caráter. Se eu for à sua casa, entrar no seu quintal e pegar alguma coisa, sou ladrão ou não sou?”, questionou Fernando. O caminhoneiro, por sua vez, concordou e pediu “desculpa”. No entanto, o gerente não parou de gravar nem de atacar o caminhoneiro. “Então, não custa nada pedir. Por que tem que pegar?”, perguntou, de novo, Fernando, antes de o caminhoneiro colocar as espigas na parte traseira da caminhonete.

