Vídeos 16/05/2022 17:43 VÍDEO: Carro 'voa' por cima de escadaria em BH e deixa dois feridos Motorista disse que tentou parar o veículo puxando o freio de mão, mas que não conseguiu Um acidente no bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte, chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo mostrar o carro "voando" por cima de uma escadaria na rua Santa Aliança. O acidente foi registrado na última sexta-feira (13) e deixou duas pessoas feridas, de acordo com a Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o motorista de 49 anos disse que seguia pela rua e, após passar pelo cruzamento com a rua Maria Aparecida, quando "percebeu que a via afunilava e que no final dela tinha uma escada". O homem alegou que tentou parar o carro puxando o freio de mão, mas o veículo continuou a descer, caiu das escadas e parou em outro trecho da rua Santa Aliança. Já a passageira do veículo, de 38 anos, informou aos militares que tentou avisar ao motorista que tinha uma escada no final da rua e que mesmo ele tentando parar o veículo, ocorreu a queda. Não há confirmação se o veículo era de aplicativo e realizava uma viagem na hora do acidente. O motorista queixava-se de dores e apresentava hematomas no rosto, na mão, no tórax, além de fratura na perna direita. A passageira, por sua vezes, estava com escoriações. Após cair da escadaria, o carro bate com a parte dianteira no chão, chega a ficar inclinado, mas não capota. A Polícia Civil investiga o acidente. Por meio de nota, a BHTrans informou que "a rua Santa Aliança, na aproximação com a rua Maria Aparecida, possui sinalização de parada obrigatória, tanto com placa quanto com sinalização no solo". "Deste ponto, antes de seguir em frente pela rua Santa Aliança, o motorista já visualiza as placas de “rua Sem Saída”, o que lhe permite tomar os cuidados necessários para sua segurança e para que sejam evitados acidentes. Mesmo assim, a BHtrans fará uma vistoria no local para verificar a necessidade de melhoria ou reforço na sinalização existente", diz o comunicado.

Voltar + Vídeos