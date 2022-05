Vídeos 17/05/2022 15:42 Grupo de clientes espanca funcionários de fast-food em Mato Grosso Funcionários de um fast-food foram brutalmente agredidos por um grupo de clientes no momento que encerravam o expediente do estabelecimento, no bairro Residencial Florença, em Sinop (479 km de Cuiabá). O caso ocorreu na madrugada desse domingo (15), e a situação circulou nas redes sociais por meio de vídeo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono do estabelecimento relatou que por volta das 5h30, sete pessoas foram ao local e pediram para que fossem atendidas. No entanto, foram informados que o expediente já havia encerrado. Um dos suspeitos começou a ofender verbalmente um dos funcionários e outra pessoa ainda jogou bebida em outro trabalhador, que revidou, jogando molho no grupo. O grupo chegou a invadir a cozinha, onde pegaram facas e ameaçaram matar uma das vítimas. Depois da confusão, o grupo fugiu do local. Um deles começou a passar em frente da lanchonete com um carro tentando intimidar os trabalhadores. Buscas foram realizadas, mas ninguém ainda foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (Com Repórter MT). Por meio de nota, a rede de fast-food lamentou o ocorrido e repudia qualquer ato de violência. “A rede de franquias lamenta o ocorrido e repudia veementemente qualquer ato de violência. Um boletim de ocorrência foi instaurado junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A loja ainda informa que está oferecendo todo o suporte necessário a seus funcionários e colaborando com as autoridades. O atendimento do restaurante em questão já foi reestabelecido”. O vídeo foi divulgado pela TV Centro América de Sinop, em seu Instagram.

