Vídeos 18/05/2022 16:05 R7 Funcionária de posto sofre assédio, reage e emenda sequência de socos no agressor Assediador chegou a cair durante as agressões e continuou levando socos e chutes da vítima. Ele fugiu do local em seguida Uma frentista agrediu um homem após sofrer importunação sexual dentro do estabelecimento onde trabalha, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As câmeras de segurança do comércio flagraram a ação. A mulher estava sentada quando o homem, que aparentava ter entrado no estabelecimento para comprar algo, passa a mão no corpo dela. Ele, então, continua andando como se nada tivesse acontecido, mas a mulher o aborda e começa a agredi-lo. Em determinado momento, o homem chega a cair no chão e recebe mais chutes e socos, até que aparece outra mulher e tenta impedir a agressão. Após o caso, ele fugiu e, até o momento, não foi identificado. A vítima registrou boletim de ocorrência para registrar o assédio e diz esperar que o homem sofra as consequências da Justiça.

