Vídeos 21/05/2022 18:17 Filho covarde esfaqueia mãe com mais de 40 facadas no Ceará; veja Homem de 35 anos foi localizado no Bairro Quintino Cunha, horas após o crime. Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (19) por suspeita de matar a mãe de 61 anos a golpes de faca na Rua 19 de Março, no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. A vítima foi atingida por, pelo menos, 40 golpes. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver a idosa caminhando por uma calçada segurando um guarda-chuva. Em determinado momento, ela para e o suspeito do crime, de longe, a ameaça. Momentos depois, o criminoso corre em direção à vítima. Ele derruba a idosa e, com um objeto perfurante nas mãos, golpeia a mulher várias vezes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, horas após o homicídio, o homem, que não teve a identidade informada, foi localizado e capturado no Bairro Quintino Cunha. Após a prisão, o suspeito foi conduzido a 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa. O procedimento está em andamento. Testemunhas afirmam que o filho da vítima já havia sido preso suspeito de matar o pai. A polícia, contudo, não confirmou a informação. Corpo encontrado em via pública Em nota, a Secretaria da Segurança informou que o corpo da idosa foi encontrado em uma via pública com lesões. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local. A polícia investiga a motivação do crime.

