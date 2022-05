Vídeos 26/05/2022 17:54 Homem morre asfixiado dentro de viatura da PRF em Sergipe; PF investiga o caso A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para investigar a morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, em Sergipe. O homem faleceu na quarta-feira (25/5) após abordagem violenta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em Umbaúba (SE). Genivaldo perdeu a vida depois que policiais o prenderam dentro de uma espécie de “câmara de gás” montada no porta-malas de uma viatura. A ação foi registrada em vídeo. “Diligências acerca do caso já foram iniciadas, e a PF trabalha para esclarecer o ocorrido o mais breve possível”, frisou a corporação. Segundo laudo do Instituto Médico-Legal (IML), Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. A Polícia Civil de Sergipe (PCSE) colheu depoimentos de familiares e testemunhas. Os agentes da PRF que participaram da abordagem, contudo, não foram ouvidos pela corporação. O Metrópoles apurou que ao menos três servidores estavam no local durante a ação. Nota da PRF

Em nota, a PRF anunciou a instauração de procedimento para apurar a conduta dos agentes envolvidos. “Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. No entanto, durante o deslocamento, passou mal, foi socorrido e levado para o Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido, e o óbito, constatado”, detalhou a corporação. A Polícia Rodoviária Federal alegou também que a vítima resistiu “ativamente” à abordagem e que teriam sido “empregadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção”.

Voltar + Vídeos