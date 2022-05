Vídeos 28/05/2022 18:58 Pm morre ao desviar de ciclista em perseguição e bater viatura no RJ Um policial militar morreu e outro ficou ferido em um grave acidente na noite do último domingo (23.mai), no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A colisão foi flagrada por câmeras de monitoramento.

Voltar + Vídeos