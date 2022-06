Vídeos 01/06/2022 17:25 Metrópoles Gusttavo Lima faz desabafo: “Não tenho ligação com dinheiro público” Gusttavo Lima fez um profundo desabafo durante uma live promovida no Instagram na noite de segunda-feira (30/5), e foi taxativo ao se defender das acusações de que vem recebendo sobre cobrar valores exorbitantes das prefeituras de cidades pequenas para realizar seu shows. O sertanejo virou alvo de investigações do Ministério Público e já teve algumas apresentações canceladas em três estados do Brasil. “Eu precisava, acima de tudo, desabafar com vocês e falar sobre todas essas perseguições que eu estou sofrendo na minha vida pessoal, no meu trabalho, em tudo, de coração, eu estou cansado a ponto de jogar a toalha”, iniciou ele, abalado. O Embaixador também afirmou que está sendo tratado como um criminoso pela imprensa. “Aqui existe um ser humano, existe um pai de família, um cara responsável com todos seus funcionários, com todos os seus colaboradores. Aqui ninguém é bandido não, a gente tem coração, a gente faz o certo”. “Pelo amor de Deus, parem com essa perseguição” – Gusttavo Lima O Embaixador ainda apontou para o “vale tudo” pelo clique. “Estamos vivendo uma geração cruel, que vale tudo por mídia, por clique, tudo para vender uma matéria. Meu nome não tem qualquer ligação com dinheiro público, meu dinheiro vem da minha garganta. Se um dia eu fiz um show de prefeitura, como todos os artistas fazem, não é porque é prefeitura X ou Y que eu vou deixar de cobrar o meu preço”, concluiu.

