Vídeos 03/06/2022 17:01 MidiaNews Vídeo mostra disparo que matou mulher dentro de boate em Sinop Uma câmera de segurança flagrou o momento em que Diego da Silva Fonseca, de 27 anos, atirou dentro de uma boate em Sinop (a 300 km de Alta Floresta) e matou a jovem Ana Karine Noia da Silva, de 21 anos. O crime ocorreu no último domingo (29) e Diego também acabou morrendo após ser baleado por um policial militar, que também foi filmado no vídeo. A confusão aconteceu depois que Diego foi impedido de entrar no estabelecimento pelo segurança, que notou que ele estava armado. Inconformado, ele sacou a arma e tentou matar o funcionário. Pelas imagens das câmeras, é possível ver o momento em que ele aponta a pistola para o segurança, mas o disparo falha. O trabalhador some da imagem, mas Diego volta a tentar acertá-lo e dá mais um tiro. Foi esta bala que acertou a jovem Ana Karine, que não aparece nas imagens. Após concluir o tiro, Diego entra na boate, mas logo volta e se dirige até a saída. Antes de sair pela porta ele parece ameaçar outra funcionária. Antes que o atirador possa fugir um policial militar, que presenciou toda a confusão, dispara contra Diego e segue correndo atrás dele atirando. Assustadas, duas mulheres se escondem debaixo do balcão da recepção para evitar serem atingidas. Outras testemunhas também correm para ver o que aconteceu. Diego ainda chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e acabou falecendo ao dar entrada Hospital Regional. Já Ana Karine teve a morte constada ainda na boate. Foi realizado teste de etilômetro no policial militar, que não acusou consumo de álcool, sendo também acionado o fiscal do dia do 11º BPM para acompanhar o registro da ocorrência.

