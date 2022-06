Vídeos 06/06/2022 17:57 Moto bate de frente com ônibus no Portão do Inferno; Veja o vídeo Local é o mesmo onde o motorista Daniel Francisco Sales caiu com caminhão no penhasco há cerca de 30 dias Um homem ficou ferido no início da tarde desta segunda-feira (06), após bater a motocicleta que conduzia de frente com um ônibus de viagem, na MT-251, estrada para Chapada dos Guimarães. A batida foi registrado às 13h44, na região do Portão do Inferno. De acordo com imagens de câmeras de segurança, é possível ver o condutor indo sentido à cidade de Chapada, quando parece se distrair e invade a pista contrária, batendo de frente com o coletivo. Com o impacto, ele cai na pista e a moto fica presa sob a parte da frente do ônibus. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência) foi acionada e deverá encaminhar o condutor ao hospital. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas. Vale lembrar que o local onde aconteceu a batida é o mesmo em que, há cerca de um mês, o motorista Daniel Francisco Sales perdeu o controle de seu caminhão e caiu do penhasco. Por um milagre, escapou com vida.

