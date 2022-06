Vídeos 07/06/2022 14:49 Gazeta Digital Vídeos mostram carro sendo consumido por fogo no centro de Cuiabá Carro da marca Fiat, modelo Doblo, pegou fogo no centro de Cuiabá no início da tarde desta terça-feira (7). Vídeos gravados no local mostram o momento exato em que as chamas consomem o veículo. Em uma das gravações, feita na Praça Alencastro, um dos populares que assiste a cena observa que pessoas tentaram apagar o fogo, mas que a ação não teve sucesso. Conforme apurado pela reportagem, agentes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e estão atendendo a ocorrência.

