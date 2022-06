Vídeos 09/06/2022 20:40 Homem diz que dentista colocou chip no dente de esposa e destrói clínica; veja Um homem e uma mulher destruíram a recepção de uma clínica odontológica na tarde desta quarta-feira (8), no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, depois de afirmarem que os dentistas teriam "implantado um chip" no dente da esposa. Imagens mostram cadeiras, computadores, televisão e balcão de vidro completamente quebrados após a ação dos suspeitos. Nas redes sociais, um funcionário do local contou que a recepção foi toda quebrada depois que o homem reclamou que a mulher estaria sentindo dores e que eles teriam "colocado um chip no dente" e estariam "rastreando" e "ouvindo as conversas" dela.

"Era um casal com três crianças pequenas. A mulher segurando a criança nos braços e quebrando coisas junto com o homem", detalhou o funcionário. A reportagem tentou contato com a clínica, porém, ninguém foi localizado para comentar o ocorrido.

