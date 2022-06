Câmera registrou momento que vítima é derrubada e cai no chão

Uma mulher foi agredida por um motorista de aplicativo após um erro no GPS do carro. Uma câmera de segurança do local registrou o momento em que a vítima é empurrada e cai no chão pelo agressor, em Manaus (AM). Segundo a passageira, a discussão começou dentro do veículo, quando o condutor queria deixá-la em uma localização que não era a que a mulher teria colocado quando chamou o serviço.

Além disso, o agressor queria cobrar um valor maior por ser em outro local. Ainda de acordo com a vítima, a situação ficou pior quando ela disse que iria denunciá-lo para a central do aplicativo. O motorista teria dito "Se você me denunciar você vai ver", em ameaça.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que a mulher saiu do carro, com o motorista indo direção a ela e cometendo a agressão. Na queda, a passageira machucou o braço e teve que fazer exame de corpo de delito. Um boletim de ocorrência também foi registrado para denunciar o agressor.