Vídeos 16/06/2022 18:24 G1MT Cirurgião plástico pesca peixe de quase 2 metros no Rio Juruena O cirurgião plástico Hélder Shibasaki trocou a rotina de cirurgias e atendimentos diários no consultório para uma pescaria no final de semana e foi surpreendido ao fisgar um piraíba de quase 2 metros. A briga durou aproximadamente uma hora no Rio Juruena, em Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá. De acordo com ele, não foi possível pesar o peixe por conta do tamanho. Hélder e os amigos levaram o animal até a margem do rio para tirar fotos e depois o soltaram. A pesca inusitada aconteceu no começo desse mês. Segundo Hélder, após jogar a isca, ele sentiu a vara envergar e, então, a disputa começou. "Não sei como consegui erguer o peixe sozinho. Acho que a empolgação e a descarga de adrenalina me deram uma força a mais", contou. De acordo com ele, foi a melhor pescaria esportiva da vida. "Nessa pescaria em questão que, por sinal, foi a melhor da minha vida, tive a grata oportunidade de poder estar diante do maior peixe de couro de água doce do mundo, a piraíba, que pode chegar a mais de 2 metros", disse. Apaixonado pela pescaria esportiva, Hélder ia ao Pantanal Mato-grossense, em Porto Jofre, uma vez ao ano para praticar. Segundo ele, essa foi a primeira vez em que decidiu ir ao norte do estado para pescar e acabou sendo surpreendido. "A prática da pescaria esportiva foi um meio que encontrei para repor as energias e relaxar um pouco", afirmou.

