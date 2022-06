Vídeos 21/06/2022 18:23 Mulher reage a assalto e briga com bandidos no Paraná; veja Dupla de assaltantes fez a abordagem quando a vítima e o marido chegavam em casa Uma mulher entrou em luta corporal com bandidos após ser abordada pelos assaltantes quando chegava na residência junto com o marido, em Maringá, no Paraná. Os mesmos criminosos invadiram a residência do casal há cerca de dois meses atrás, e furtaram eletroeletrônicos e a chave de uma caminhonete. Agora, voltaram para levar o automóvel, mas a família tinha trocado o segredo da ignição, o que impossibilitou o roubo. O marido da mulher conseguiu fugir com a chave de uma outra caminhonete, e a mulher ficou para trás com os bandidos. Ela sofreu ameaças de morte e os ladrões pediram a chave reserva do carro que foi deixado, mas a vítima se negou e brigou com os ladrões, que fugiram. A mulher conseguiu seguir os homens, ligou para a polícia e dois criminosos foram presos. Um deles assumiu a autoria do crime na delegacia e levou os policiais ao local em que tinham escondido as armas e o dinheiro.

