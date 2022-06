Vídeos 22/06/2022 16:47 Guia de turismo flagra onça atacando jacaré no Pantanal de MT Um registro feito pelo guia de turismo Eduardo Falcão mostra a onça-pintada Xingu atacando um jacaré na terça-feira (21), no Pantanal mato-grossense. Xingu é macho e nasceu em 2018. Pelo vídeo, é possível ver o felino escondido em meio à vegetação antes de partir para cima do jacaré. Após isso, ela sai da água e volta com o reptil para a vegetação. Durante o feito de Xingu, os turistas dentro do barco de onde o vídeo é gravado vibram. O curioso é que o ataque aconteceu por volta do meio-dia, hora do almoço. O animal é monitorado já há algum tempo por biólogos e guias turísticos que trabalham na região do Parque Estadual Encontro das Águas, em Porto Jofre, onde o registro foi feito. De acordo com profissionais da região, Xingu é famoso e não é a primeira vez que registros são feitos do felino.

