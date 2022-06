Katie Hannaford, 36, aceitou o convite da filha de oito anos para participar do Dia dos Esportes de sua escola, que aconteceu no dia 15, embora se considere "nada esportiva”. Prova disso foi que, ao correr o percurso proposto aos responsáveis, a mulher acabou caindo de cara no gramado e teve seu vestido azul levantado, expondo sua calcinha aos alunos, professores e outros pais presentes.