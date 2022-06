Vídeos 26/06/2022 17:52 G1MT Piloto de motocross morre em queda ao saltar rampa em campeonato em MT O piloto de motocross Weliton Carvalho da Silva, de 32 anos, morreu neste domingo (26), durante um acidente no campeonato '4ª Etapa do Motocross Estadual', realizado em Juara, a 690 km de Cuiabá. O acidente aconteceu na última volta do campeonato. Weliton saltava uma rampa quando caiu na pista de motocross. As imagens da transmissão do evento mostram o momento do acidente. Ele era líder na categoria 'novato nacional'. Na prova deste domingo, em que disputava na categoria, Weliton estava na quarta posição e tentava passar para a terceira quando sofreu o acidente. O piloto foi socorrido por uma equipe de pronto atendimento presente no local, enquanto a prova ainda era finalizada. A equipe médica fez o atendimento e encaminhou Weliton para o Hospital Municipal de Juara, mas o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o coordenador da etapa regional da mato-grossense de motocross, Agnaldo Perrone, além de Weliton, um outro piloto ficou ferido durante a competição, em outro trecho. O piloto foi para o hospital e passa bem. O coordenador afirma que há cerca de 20 anos não acontecia um acidente trágico nas pistas como o deste domingo.A Federação Mato-grossense de Motociclismo informou que cancelou toda a programação do evento.

