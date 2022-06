Vídeos 27/06/2022 18:14 Palco desaba durante apresentação no interior da Bahia; veja o momento Caso ocorreu na cidade de Ipirá, a cerca de 210 quilômetros de Salvador. Um palco desabou durante uma festa junina, na sexta-feira (4), na cidade de Ipirá, a cerca de 210 quilômetros de Salvador. O momento foi registrado por imagens de uma câmera de aparelho celular. No vídeo, é possível ver a banda no palco e um outro homem, o influenciador Darley Felipe, que está dançando sozinho. Em seguida, o cantor começa a dançar forró com ele e o palco desaba. De acordo com o secretário de administração do município, Thiago Oliveira do Vale, a situação ocorreu durante uma festa particular, intitulada de "Forró da Lua". A festa acontece todos os anos , no dia 24 de junho, e é fechada para até mil pessoas. O proprietário do evento, Matheus Neves Souza, confirmou que ninguém se feriu no acidente. Segundo ele, o palco cedeu porque um ferro da estrutura rompeu. Neste sábado (24), o influenciador Darley Felipe, que dançava no palco no momento do desabamento, explicou a situação nas suas redes sociais. Ele contou que caiu em pé no chão e usou uma barra de ferro para se equilibrar. Apesar do susto, ele afirmou que está bem e que já deu até risada da situação. "Temos que aproveitar a vida, não podemos ficar nos lamentando pelo que já passou. Tá com vida, tá com saúde, tem que viver. É o melhor que a gente faz", refletiu.

