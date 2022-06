Vídeos 28/06/2022 17:47 Vídeo: Caminhonete desgovernada acerta idoso e mata cachorro O cachorro que estava junto com o idoso, atropelado por uma caminhonete, morreu nesta segunda-feira (27). O acidente foi no domingo (26), na passagem do Arame, bairro da Pedreira, em Belém quando o idoso passeava com o cão e a neta. A Polícia Civil investiga o caso e tenta investigar a motorista. Câmeras de monitoramento de uma casa registraram o acidente e mostram a caminhonete desgovernada batendo em alguns carros, atravessando a rua e atingindo a família sobre uma calçada. A motorista fugiu sem prestar socorro, mas antes, ainda teria agredido o idoso de 69 anos que estava ferido, segundo a filha dele, Joseana Fadul. "Quando olhei, vi meu pai jogado no chão, e logo ele correu pra socorrer minha filha. A moça quando desceu do carro, não sei porque, agrediu meu pai " , detalha.

O cachorrinho chegou a ser socorrido e levado para uma clínica veterinária, mas teve parada cardíaca , na manhã desta segunda (27) e morreu na clínica onde estava internado. O cão Thayros estava com a família havia três anos. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Seccional Urbana da Sacramenta. Além da familia, outros carros também foram atingidos pela caminhonete. "Foram solicitadas imagens das câmeras de segurança para coletar maiores informações sobre o caso e localizar a envolvida", informou a polícia em nota. A neta do idoso também estava passeando com o avô, mas conseguiu correr a tempo de não ser atingida. Segundo a família, a menina tem 12 anos e está muito traumatizada com as cenas que presenciou. Joseana Fadul informou que o idoso passou por exames e se recupera em casa, mas que ainda sente muita dor. Vamos tomar providência. As pessoas precisam ter mais consciência do que fazem"

— finalizou Fadul.

Voltar + Vídeos