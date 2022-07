Vídeos 01/07/2022 17:45 www.reportermt.com MT - Policial militar foi espancado após discussão sobre som automotivo Eduardo Maciel Sebba foi espancado por mais de cinco pessoas, no bairro Três Barras, em Cuiabá. O policial militar Eduardo Maciel Sebba foi brutalmente espancado por bandidos, na madrugada desta sexta-feira (1º), após uma discussão que começou por causa de som automotivo. O espancamento aconteceu no bairro Três Barras, em Cuiabá. Eduardo falou com a equipe de reportagem do Cadeia Neles, na manhã desta sexta, e explicou o ocorrido. Ele contou que está afastado do cargo para tratamento psicológico e estava no local com um amigo, que é dono de uma loja de som. “A gente foi lá curtir o som [do carro] de um cliente, e eles (agressores) estavam lá com um som porcaria. Eles ficaram incomodados, porque o nosso era de melhor que o deles”, relatou. O soldado continua explicando que os agressores o xingaram de longe por conta do som. Neste momento, o amigo dele questionou “por que eles estavam exaltados”, e acabou dando início à confusão, momento em que o policial foi espancado pelo grupo. O momento das agressões foi flagrado por vídeo divulgado nas redes sociais. O policial aparece caído no chão, enquanto é espancado pelo grupo. Ele leva diversos socos e murros e até mesmo pedradas. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta da 1h40. O policial militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Matheus, onde recebeu atendimento médico. Ele não corre riscos e já está em casa. Cinco membros do grupo que espancou o agente foram presos durante a tarde desta sexta.

Voltar + Vídeos