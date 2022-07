Vídeos 04/07/2022 17:39 Grave acidente deixa 4 mortos e 1 ferido na BR-364 Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, 4 de julho na BR-364, km 1220, entre os municípios de Comodoro e Campos de Júlio (639 km e 565 km de Cuiabá). O acidente envolveu dois veículos de cargas e uma caminhonete. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas morreram, todas da caminhonete e o motorista de um dos caminhões sofreu múltiplas fraturas sendo encaminhado para o hospital. Com o forte impacto a caminhonete partiu ao meio e começou a pegar fogo. As imagens são impressionantes. Ainda não há informações como o acidente ocorreu. A rodovia está interditada nos dois sentidos. VEJA VÍDEO:

