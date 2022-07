Vídeos 05/07/2022 17:55 VÍDEO: incêndio de grandes proporções atinge prédio de escola em Marcelândia Uma escola desativada que servia como depósito de outras secretarias pegou fogo na manhã desta terça-feira, 5 de julho. A escola está localizada no bairro Setor Industrial, em Marcelândia (686 km de Cuiabá). Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) foi acionado para apagar o incêndio, mas foi necessário apoio de caminhões-pipa e tratores da Prefeitura, devido à proporção que o incêndio tomou. Em vídeo gravado por moradores, é possível observar que as chamas se alastraram rapidamente. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que irá investigar as causas do incidente.

