Vídeos 06/07/2022 18:59 Coca-Cola com fundo falso levava celulares para presídio feminino Esquema foi descoberto na última semana, durante operação das polícias civil e penal Acostumados com a engenhosidade das detentas, os policiais penais da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May se surpreenderam com uma nova tática usada para introduzir celulares na unidade. Trata-se de uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros modificada e com um fundo falso. A apreensão aconteceu durante a Operação Tiradentes, realizada na última quinta-feira (30) pela Polícia Civil e a Polícia Penal. Um vídeo mostrou o mecanismo que escondia três aparelhos celulares. Durante varredura na cela de uma das detentas foi encontrada uma garrafa do refrigerante aparentemente cheia e lacrada. “Aparentemente uma garrafa normal”, diz a pessoa que narra as imagens. No entanto, ao tirar o rótulo há uma emenda que divide a garrafa em duas partes. Ao girar a parte superior da garrafa, se encontra o fundo falso. “Uma engenharia para ocultar celulares e demais ilícitos dentro do cubículo”, afirma a policial. A operação A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes. O objetivo era investigar ações criminosas como arremessos de drogas e celulares na Penitenciária Central do Estado (PCE) e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto. Ao todo foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, 13 delas dentro das unidades prisionais.

