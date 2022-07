Um vídeo que está circulando pela internet mostra o momento que um raio atinge dois veículos nas proximidades de Tampa, capital da Flórida (EUA). O caso aconteceu na última sexta-feira 1º durante uma intensa tempestade. Apesar da cena impressionante, ninguém se feriu.

As imagens foram registradas pela câmera de bordo de uma viatura policial americana. “As luzes do painel acenderam e, em seguida, o carro inteiro desligou”, relatou o escritório do xerife local.

Veja vídeo: