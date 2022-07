O motorista de um veículo pick up, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 11 de julho, durante uma abordagem na BR-364, em Pedra Preta (244 km de Cuiabá). Os policiais desconfiaram da reação do motorista durante a ação.

Em busca minuciosa no veículo, foi encontrado fundos falsos no compartimento de carga, dentro continham vários tabletes de entorpecentes, um total de 116 kg de cocaína. Questionado sobre a carga, o condutor do veículo afirmou ter pegado o carro já carregado no estado de Rondônia e levaria até Alto Garças em Mato Grosso.

Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo cri me de tráfico de drogas, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.