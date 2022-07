Duas carretas e 5 veículos de passeio se envolveram em um acidente no KM 335 da BR-364, em Campo Verde, na manhã desta quinta-feira (14). Uma morte foi confirmada.

Conforme informações da Rota do Oeste, 5 envolvidos no acidente foram levados para o hospital. Outras 3 vítimas assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico. Até às 13h35, o trânsito continuava interditado, informou a Rota.

Ainda segundo a concessionária, a equipe de resgate foi chamada para atender a ocorrência às 10h35. O trecho do acidente é duplicado, mas as duas pistas seguem interditadas.

Equipes da Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda estavam no local por volta das 13h para remoção das vítimas, dos veículos e controle do tráfego de trânsito.

A carreta envolvida na batida tombou após colidir contra um dos carros de passeio. Com isso, parte da carga ficou espalhada pela rodovia, obstruindo a passagem. Ainda não há informações sobre as causas do acidente e número de feridos.