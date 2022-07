Dois homens que estavam fugindo da Polícia Militar caíram da moto e foram atingidos pela viatura na manhã desta quinta-feira (14), em Itaporanga, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, uma equipe estava realizando patrulhamento no centro da cidade quando viu a motocicleta com os dois ocupantes e pediu para que parassem.

Ainda segundo a PM, a dupla não parou, o que deu início a uma perseguição. Pelas imagens gravadas por um morador, é possível ver que, durante a perseguição, o motociclista perdeu o controle da moto em uma curva e caiu. Em seguida, ele e o garupa foram atingidos pela viatura que seguia atrás (assista acima).

Depois da colisão, os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem. De acordo com a PM, nada de ilícito foi encontrado com a dupla, mas o condutor não tinha habilitação.

A motocicleta foi apreendida, e os homens foram levados à Santa Casa de Itaporanga. Eles receberam atendimento médico e foram encaminhados à delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado.

