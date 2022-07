O condutor de uma caminhonete S-10, bateu em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo, 17 de julho, em um cruzamento na região central, em Sinop. Uma mulher que estava na caminhonete ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMMT) para o Hospital Regional. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.

Uma equipe da Guarda Municipal de Trânsito foi acionada para dar apoio na ocorrência. A viatura da PRF ficou tombada de lado, e a caminhonete parada no meio da rotatória. A PRF investiga as circunstâncias e responsabilidade do acidente.

Veja vídeo: